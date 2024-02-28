المشدد 7 سنوات لعامل تسبب في وفاة زوجته بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته بسبب خلافات عائلية، ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، بشأن ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول «منى. أ. الـ» ربة منزل ومقيمة بإحدى قرى المركز، مصابة بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

بالانتقال والفحص تبين أن هناك خلاف دائم بين المجني عليها وذوي المتهم «زوجها»، انتهى بمشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها، وعليه قام المتهم بطرد المجني عليها من منزل الزوجية إلا أنها رفضت ترك المنزل، وحال رفضها؛ أحضر المتهم سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وتعدى عليها بعد أن قيد حركتها وسدد لها طعنة نافذة بالصدر، ما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضرب عمداً المجني عليها زوجته، فأحدث إصابتها بقطع حيوي بالرئة اليمني ونزيف دموي غزير، ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.