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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: القوات الجوية تستهدف 15 منطقة لتمركز القوات الروسية أخر 24 ساعة

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية استهدفت 15 منطقة لتمركز القوات الروسية في الساعات الـ24 الماضية.

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وذكرت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي نفذ 8 هجمات صاروخية و75 غارة جوية ضد أوكرانيا في نفس الفترة، بالإضافة إلى شن 141 هجومًا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع قوات الدفاع الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان".

وأوضح البيان أن نحو 102 اشتباكًا قتاليًا وقعوا في ساحة المعركة في يوم أمس في حين يتسبب الجنود الأوكرانيون في خسائر في القوى البشرية والمعدات لقوات الجيش الروسي، مما يستنزفهم على طول خط المواجهة بأكمله.

وأشار إلى أن القوات الجوية أسقطت في الـ24 ساعة الماضية طائرة مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-34" وأربع طائرات استطلاع بدون طيار، بينما ضربت القوات الصاروخية الأوكرانية 4 مجموعات من القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس ووحدتين مدفعيتين ونظام دفاع جوي ومحطتي رادار.

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