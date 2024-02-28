الأربعاء 28 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تثمن مساعدات الإمارات الإنسانية السخية لشعب غزة

المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية لغزة

 

ثمنت الولايات المتحدة مساعدات الإمارات الإنسانية السخية لشعب غزة، مع التأكيد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل ومنع المزيد من انتشار الصراع.

txt

النائب أيمن محسب يثمن مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوى للمساعدات في قطاع غزة

txt

وول ستريت: حل أزمة المساعدات في غزة خلال أيام بوساطة مصرية أمريكية

جاء ذلك  حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على استمرار التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل، على حد تعبيره.

وناقش الوزيران إنهاء الصراع في السودان ومنع المزيد من الضرر على نطاق واسع بين المدنيين، مؤكدين التزامهما المشترك ببناء منطقة أكثر أمنا وازدهارا، مشددين على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب يثمن مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوى للمساعدات في قطاع غزة

وول ستريت: حل أزمة المساعدات في غزة خلال أيام بوساطة مصرية أمريكية

إسرائيل تقصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة وأنباء عن سقوط شهداء

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات بسبب عرقلة وصول المساعدات لقطاع غزة

إعلام فلسطيني: الغارات الإسرائيلية تتجدد على دير البلح وسط غزة

جيش الاحتلال يعلن توسيع عملياته في قطاع غزة
الجريدة الورقية