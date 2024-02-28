النائب أيمن محسب يثمن مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوى للمساعدات في قطاع غزة

ثمن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجههم من اندلاع العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن مصر تقود ملحمة إنسانية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل التضييق الذي تمارسه دولة الاحتلال لعرقلة دخول المساعدات، وذلك إلى جانب الدور الدبلوماسي والسياسي الذي تمارسه.

وقال "محسب"، إن اتجاه الدولة نحو تنفيذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية في قطاع غزة، قامت بها القوات الجوية المصرية، بمشاركة الأردن والإمارات، يعكس الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية الباسلة في اغاثة الأشقاء والمستضعفين، ودعمهم على كافة المستويات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية من أجل حمايتهم والحفاظ على قضيتهم من التصفية التي تستهدفها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، عبر تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر انتهت أيضا من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات لإقامة معسكر ايواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة، من أجل إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار النائب أيمن محسب، إلى استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لحدود 1967 ، والمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدا أن الجهود المصرية في هذا الشأن جعلت دول العالم تعترف أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.



