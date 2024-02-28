الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل قادرون باختلاف بنسخته الخامسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم "بوابة الوفد الإلكترونية" بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في النسخة الخامسة من حفل قادرون باختلاف، والتي تقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية قادرون باختلاف

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

 

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

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