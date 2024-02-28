الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يصل مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة.

 احتفالية قادرون باختلاف

وتعد هذه الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وفي وقت سابق، شارك المجلس القومي لذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في مناقشة مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"، بدعوة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، وهو المشروع المقدم من المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب.

 

وأكدت إيمان كريم، على كفالة الدولة المصرية لحقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في الدستور والقانون، مشيدة بالمناقشات التي تمت بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف" بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة واحدة.

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