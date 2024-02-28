وظائف الشهر العقاري 2024.. شروط التقديم

وظائف الشهر العقاري 2024.. يمكن للكثير من الشباب الذي يرغب في فرصة عمل، التقديم على الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري التقديم بداية من 1 مارس 2024 وحتى 16 مارس 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم في وظائف الشهر العقاري

أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس في الهندسة.

أن لا يقل التقدير التراكمي عن جيد جدًا.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 26 عامًا.

يجب اجتياز المتقدم التدريبات المقررة بنجاح.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

إيداع مبلغ مالي قدره 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق فروع البنوك الآتية: - البنك الأهلي المصري - بنك مصر- بنك القاهرة.

الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري

جدير بالذكر يمكن للمواطنين التقديم على الوظائف الشاغرة بالشهر العقاري، عن بوابة الوظائف الحكومية من هنا، واتباع الخطوات المطلوبة بغية التقديم بنجاح.