موعد مباراة إنتر ميلان وأتلانتا اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة والمعلق

يستعد فريق إنتر ميلان لاستقبال ضيفه أتلانتا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري الإيطالي الكاليتشو.

يخوض فريق إنتر ميلان بقيادة المدير الفني سيموني إنزاجي وعينه على النقاط الثلاثة، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي والاقتراب خطوة من حسم اللقب.

ويتربع إنتر ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 21 وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة حتى الآن بالكاليتشو، وبفارق 9 نقاط عن فريق يوفنتوس الوصيف وأقرب ملاحقيه.

موعد مباراة إنتر ميلان وأتلانتا اليوم والقناة الناقلة والمعلق:

وفي تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي فريقي إنتر ميلان وأتلانتا على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 من الدوري الإيطالي الكاليتشو.

وستذاع المواجهة عبر شاشة قناة AD SPORTS Premium 1 الحاصلة على حقوق بث الدوري الإيطالي بصوت المعلق أحمد الحامد.