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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاتسيو يسقط أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

لاتسيو وفيورنتينا
لاتسيو وفيورنتينا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو أمام نظيره فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

 

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وتقدم لاتسيو بالهدف الأول في اللقاء باقدام لويس البيرتو في الدقيقة 45 ، ثم تعادل فيورنتينا عن طريق مايكل كايودي في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 69 أضاف فيورنتينا الهدف الثاني جاء الهدف بتوقيع جياكومو بونافنتورا. 

وبهذة النتيجة يرفع فيورنتينا رصيده إلى النقطة 41 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، يليه منافسه اليوم لاتسيو برصيد 40 نقطة.

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