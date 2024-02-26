روما وتورينو.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الدوري الايطالي الليلة

يلتقي فريقا روما و تورينو مساء اليوم، الاثنين، الموافق 26 فبراير 2024 فى إطار مواجهات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتضن ملعب الأولمبيكو، مباراة روما وتورينو فى السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي روما في المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 41 نقطة جمعها من 25 مباراة، فاز 12 لقاء وتعادل 5 مرات وخسر 8 مباريات.

بينما يأتي فريق تورينو فى المركز العاشر بجدول ترتيب الكالتيشو برصيد 36 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز 9 مرات وتعادل مثلها وخسر 7 مباريات.

تشكيل روما المتوقع

في حراسة المرمى: ميل سفيلار.

في خط الدفاع: هويسين - كريستنانتي - باريديس - أزمون

في خط الوسط: مانشيني - بالدانزي - كريستينسن - أنجيلينو

في الهجوم: لوكاكو - ستيفان شعراوي.