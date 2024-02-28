بنك دبي الإسلامي يعلن تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة

أعلن بنك دبي الإسلامي الإماراتي عن نجاحه في تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمتها مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243% سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وقال البنك، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الصكوك أصدرت وفقًا لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للبنك، والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

وأشار إلى أن تسعير الإصدار يعكس أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبًا.

وذكر أن الإصدار شهد إقبالًا واهتمامًا كبيرين من المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي باطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.