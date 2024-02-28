أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع

ووصل سعر الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع