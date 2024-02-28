الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الأربعاء

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي في البنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الأربعاء

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية فى التعاملات المسائية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي:
سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي في بنك مصر 8.39  جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع 
وسجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع
ووصل سعر الدرهم الاماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع

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