الهلال يحسم موقف نيمار بعد الإصابة

كشفت تقارير سعودية اليوم الثلاثاء عن موقف نادي الهلال السعودي، بشأن مصير اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من التجديد أو الرحيل خلال الفترة المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان نيمار قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي بالركبه اليسرى خلال مباراة البرازيل وأوروجواي أكتوبر الماضي، وغاب على أثرها عن المباريات الماضية للهلال السعودي سواء في الدوري أو دوري أبطال آسيا.

تصريحات تيكسيرا عن نيمار

وقال مارسيلو تيكسيرا رئيس نادي سانتوس البرازيلي في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية إن نيمار قد أخطرهم برغبة الهلال في تمديد عقده عوضًا عن الحالي الذي تغيب عنه بسبب إصابة الرباط الصليبي.

وأضاف تيكسيرا: "نيمار أبلغنا بأن الهلال يرغب في تمديد عقده لتعويض الفترة التي غاب فيها بسبب الإصابة ولكن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع: "نتابع بشكل جاد مصير نيمار مع النادي السعودي وهل ستكون هناك إمكانية لعدم استمرار اللاعب أم لا؛ كل هذا نتابعه عن كثب من أجل بدء المفاوضات الجادة والرسمية لعودة اللاعب من جديد".

واختتم رئيس نادي سانتوس البرازيلي: "الخطة جاهزة لعودة نيمار، لكن ذلك سيعتمد على رغبته بكل تأكيد".

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار العام الماضي بعقد يمتد لمدة موسمين ينتهي في يونيو 2025 وتعاقد الهلال مع النجم العالمي لمدة موسمين حتى يونيو 2025.

يذكر أن الهلال كان قد نجح أمس الإثنين من تحقيق الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير في استاد عبدالله الدبل ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي.

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