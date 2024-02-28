الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الأربعاء

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات وحروب دولية تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

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ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3485 جنيها للبيع، و3428 جنيها للشراء
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها للبيع، و3000 جنيه للشراء
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها للبيع، و2571 جنيها للشراء
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2033 جنيها للبيع، و2000 جنيه للشراء
ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 2030 دولارًا للبيع، و2029 دولارًا للشراء
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24400 جنيه للبيع، و24000 جنيه للشراء.

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