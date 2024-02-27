ارتفاع أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريراً رئيسياً للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 2033.34 دولار للأونصة.



فيما زادت أيضا أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بما يصل نسبته نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 2043.00 دولارا للأونصة.

وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس الذهب المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى، بحسب الأسواق العربيه.

المعادن النفيسة الأخرى:

الفضه

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز أسعار البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 884.90 دولار للأونصة.

وارتفع أسعار البلاديوم بنسبة بلغت نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 951.63 دولار.

فيما صعدت أسعار الفضة بما يصل نسبته نحو 0.1% لتصل إلى مستوى سعر 22.57 دولار للأونصة.