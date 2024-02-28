تبدأ 2 مارس.. سر تسمية نوة السلوم بهذا الاسم

نوة السلوم.. تشهد محافظة الإسكندرية بعض النوات التي تعد الأخيرة خلال فصل الشتاء والتي تًلقي بظلالها على كافة أنحاء البلاد، منها نوة السلوم التي تشهدها خلال الفترة المقبلة والتي يصاحبها طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر المناخية



وتعد النوات من أبرز الظواهر المناخية المرتبطة بالطقس وفصول العام، فهي ظاهرة طبيعية واضطرابات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع وتندفع فيها الرياح علي شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة السلوم وسبب التسمية:

تبدأ نوة السلوم يوم 2 مارس وتستمر لمدة يومين

سُميت هذه النوة بهذا الاسم لأن الرياح المصاحبة لها تكون آتية من السلوم

يصاحب هذه النوة رياح شمالية غربية شديدة

كما يصاحبها أمطار غزيرة مع انخفاض درجات الحرارة

في هذه النوة تتأثر حركة الملاحة البحرية وتتوقف حركة الصيد

النوات المتبقية خلال فصل الشتاء

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.