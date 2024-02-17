سر تسمية نوة الشمس الصغرى بهذا الاسم

النوات.. تشهد محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء العديد من النوات التي تضرب عروس المتوسط، حيث تعد من أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها ويحدث بها هبوب شديد للرياح، وتؤثر على حالة الطقس.

نوة الشمس الصغرى

وتتعرض الإسكندرية كل عام لنوة الشمس الصغرى والتي يسبقها تقلبات جوية وسريعة وهطول للأمطار على كافة الأنحاء مع انخفاض درجات الحرارة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة الشمس الصغرى في سطور:

تبدأ نوة الشمس الصغرى يوم 18 فبراير كل عام، ولكنها بدأت مبكرًا هذا العام في منتصف فبراير.

تستمر النوة لمدة أربعة أيام.

سميت نوة الشمس الصغرى بهذا الاسم لأن الشمس تظل ساطعة حتى خلال فترات سقوط الأمطار.

يصاحب هذه النوة رياح غربية وتكون شديدة الأمطار.

تتسبب نوة الشمس الصغرى في اضطراب حركة الملاحة البحرية وتوقف حركة الصيد، لذلك تعد من أكثر نوات الشتاء خطرًا.

ولكن تعد نوة الشمس الصغرى ليست الأخيرة خلال فصل الشتاء، ولكن هناك بعض النوات التي تضرب الإسكندرية كالآتي:

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

ومع انتهاء نوة العوة والتي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.