أهالى الإسكندرية يستمتعون بطقس مشمس قبل بدء نوة السلوم

شهد طقس محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، طقس مستقر نسبيًا،سطوع الشمس و معتدل الحرارة، على كافة الأنحاء، وتراوحت درجات الحرارة بين 11 للصغرى و20 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 11 كيلومترا/ ساعة والرطوبة 74%، مع تزايد فرص سقوط الأمطار.

وكانت قد شهدت المنتزهات بالاسكندرية اقبال المواطنين واالرحلات اليوم الواحد المدرسية للطلاب للاستمتاع بطقس عروس البحر المتوسط لاستغلال الطقس الشتوي المستقر، لقضاء وقت ممتع في ظل غياب الأمطار حتى الآن، وذلك قبل بدء النوة الجديدة." السلوم "أعاد ذكريات الصيف الجميلة.

من جانب اخر يترقب اهالى الاسكندرية موعد النوة القادمة من أجل معرفة عدد الأيام التي يتحسن فيها الطقس بين النوتين، وتعد النوة المقبلة واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية وتسمى نوة «السلوم». المشهورة بأنها شديدة الأمطار لتي تأتي في أول شهر مارس المقبل ، وتشتهر نوة السلوم بأنها تستمر لمدة يومين، وتصاحبها رياح شمالية غربية شديدة، وتكون ممطرة بغزارة، بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

وفى سياق متصل قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تستعد قبل بدء النوة بيوم، حيث يتم إعلان حالة الطوارئ والغاء الإجازات ونشر سيارات الصرف الصحي في كافة النقاط الساخنة

وأعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووفقا لتوقعات «الأرصاد الجوية» يسود اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد، و حذرت «الأرصاد الجوية» من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.وناشدت المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في ساعات الصباح الأولى

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تعرض 14 محافظة إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم بالتزامن مع المنخفض الجوي، وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، المنيا، المنوفية، البحر الأحمر».