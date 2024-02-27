الهدنة في غزة.. هل تُنفذ قبل رمضان؟

تمنى المهتمين بشأن العربي وما يحدث في فلسطين، أن تدخل هدنة مؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل دخول شهر رمضان المبارك.

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد قال إن دولة الاحتلال الإسرائيلي مستعدة لوقف أنشطتها العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، ولكن فقط إذا جرى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الإسرائيليين.

كما أعرب الرئيس الأميركي، عن أمله في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لإنهاء إراقة الدماء في غزة بحلول يوم الاثنين المقبل .

الدوحة تطمح إلى وقف إطلاق نار في غزة

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الدوحة تطمح إلى وقف إطلاق نار في غزة قبل رمضان.

بينما أشار المسؤول القطري إلى سعي بلاده لتذليل أي عقبات تحول دون التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، مؤكدا أن بلاده تتمنى أن يتمكن الطرفان من وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية: "نحن متفائلون ونسعى لأن يتمكن الطرفان من وقف الاعمال القتالية خلال شهر رمضان (...) ندعو جميع الأطراف للتهدئة ونحن نسعى للوصول الى وقف لإطلاق النار إلا أن الوضع على الأرض يختلف وهناك العديد من المعوقات".

بنود إبرام الهدنة في غزة

بينما كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أنه من الممكن أن تشهد اتفاقية الهدنة المقترحة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لافتة إلى حديث مصدر رفيع المستوى قال إن حركة حماس تلقت مسودة اقتراح من محادثات السلام في غزة في باريس جاءت كالتالي:

تبادل الأسرى والرهائن بنسبة 10 إلى واحد.

- يوقف الطرفان عملياتهما العسكرية بشكل كامل.

- توقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة ثماني ساعات يوميا.

- إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الأربعين مقابل 400 أسير فلسطيني.

- العودة التدريجية لجميع المدنيين المهجرين، باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية، إلى شمال قطاع غزة.

- بعد بدء المرحلة الأولى، تعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة.

- الالتزام بإدخال 500 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية.

- الالتزام بتوفير 200 ألف خيمة و60 ألف كرفانات.

- السماح بإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز في غزة، بما في ذلك السماح بدخول المعدات وتوفير الوقود لهذه الأغراض.

- وتوافق إسرائيل على دخول الآليات والمعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض والمساعدة في أغراض إنسانية أخرى.

- وتقدم إسرائيل كميات من شحنات الوقود للأغراض الإنسانية تتزايد بمرور الوقت.

- تتعهد حماس بعدم استخدام الآلات والمعدات لتهديد إسرائيل.