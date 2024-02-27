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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا: غزة أصبحت سجن كبير

بهجت العبيدي، النمسا
بهجت العبيدي، النمسا

أدان التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات كل ما يتعرض له أهل غزة من تنكيل وتجويع.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، وممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا، إن ما يتعرض له أبناء غزة  من اعتداءات وتجويع وتهجير شيء يندى له جبين البشرية.

وأضاف بهجت العبيدي أن العالم كله يتحمل المسؤولية في ما يحدث في الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي يتعرض لكل أنواع القهر ولا يتحصل على الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأن قطاع غزة أصبح نتيجة  للاعتداءات ولتعنت الإسرائيلي سجن كبير.

وحمّل العبيدي الدول الكبرى بشكل خاص المسؤولية الكاملة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا أن هذه الدول في اختبار حقيقي حول إيمانها بحقوق الإنسان، وأنها للأسف حتى اللحظة ترسب في هذا الاختبار بجدارة.

وطالب مسؤول التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالنمسا كل منظمات العمل الحقوقي في كل دول العالم بالوقوف في وجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبا بفضح العدوان الإسرائيلي الذي لا يراعي المواثيق الدولية المتعارف عليها ويضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

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