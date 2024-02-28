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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الحليم عبو: التتويج بالسوبر جاء في توقيت مثالي

عبد الحليم عبو
عبد الحليم عبو

أكد عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن لقب بطولة كأس السوبر الذي ‏حققه الفريق تتويج مثالي في بداية موسم صعب للغاية.‏ 

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وأوضح عبو: «الفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم مع المدير الفني الجديد فريناندو مونزو، خاصة ‏أن هناك عملية إحلال وتجديد في الفريق من تدعيمات وناشئين».‏ 

وأكمل: «التتويج بلقب السوبر جاء بعد تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، الجميع تعهد على تحقيق ‏اللقب الذي نحمل لقبه منذ الموسم الماضي.‏ وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الإسباني مونزو، يحرص دائمًا على تجديد دوافع وطموحات اللاعبين، ‏وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة مستمرة للفوز بالبطولات.‏

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