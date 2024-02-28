عبد الحليم عبو: التتويج بالسوبر جاء في توقيت مثالي

أكد عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن لقب بطولة كأس السوبر الذي ‏حققه الفريق تتويج مثالي في بداية موسم صعب للغاية.‏

وأوضح عبو: «الفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم مع المدير الفني الجديد فريناندو مونزو، خاصة ‏أن هناك عملية إحلال وتجديد في الفريق من تدعيمات وناشئين».‏

وأكمل: «التتويج بلقب السوبر جاء بعد تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، الجميع تعهد على تحقيق ‏اللقب الذي نحمل لقبه منذ الموسم الماضي.‏ وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الإسباني مونزو، يحرص دائمًا على تجديد دوافع وطموحات اللاعبين، ‏وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة مستمرة للفوز بالبطولات.‏