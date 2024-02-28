عبد الحليم عبو: التتويج بالسوبر جاء في توقيت مثالي
أكد عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن لقب بطولة كأس السوبر الذي حققه الفريق تتويج مثالي في بداية موسم صعب للغاية.
وأوضح عبو: «الفريق يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم مع المدير الفني الجديد فريناندو مونزو، خاصة أن هناك عملية إحلال وتجديد في الفريق من تدعيمات وناشئين».
وأكمل: «التتويج بلقب السوبر جاء بعد تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، الجميع تعهد على تحقيق اللقب الذي نحمل لقبه منذ الموسم الماضي. وأشار إلى أن الجهاز الفني، بقيادة الإسباني مونزو، يحرص دائمًا على تجديد دوافع وطموحات اللاعبين، وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسة مستمرة للفوز بالبطولات.