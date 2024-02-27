الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بكأس السوبر

عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول ‏للكرة الطائرة «رجال» وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء اليوم، والتي انتهت بالفوز وحصول ‏الأهلي على البطولة للموسم الثاني على التوالي.‏

وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين فضلًا عن الانضباط الفني والسلوكي، وتقديم مستويات تليق ‏بالأهلي وجماهيره الكبيرة.‏

وأشار الكابتن محمود الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج ‏للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد عدة ‏أسابيع.‏

وجدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية، من أجل ‏استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقارية.‏