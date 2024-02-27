حسام يوسف: هدفنا الفوز بجميع البطولات في الموسم الحالي

عبر حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الاهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس ‏السوبر المصري، مؤكدًا أن اللقب جاءت نتيجة مجهود كبير وعمل رائع من جميع أفراد المنظومة.‏

وقال حسام إن الفريق كان الأكثر تركيزًا في المباراة، وكان لدينا الأفضلية في جميع أوقات اللقاء، الحمد لله ‏على المكسب والتتويج بالكأس على حساب فريق الزمالك.‏

وأكد أن لاعبي الفريق سيطروا على المباراة منذ الشوط الأول وكانت لهم الأفضلية معظم الوقت، مما ‏ساهم في حسم نتيجة اللقاء لصالحهم والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح لاعب الفريق أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات والوقوف على منصات التتويج، وأن الفريق ‏هدفه الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.