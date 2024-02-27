حسام يوسف: هدفنا الفوز بجميع البطولات في الموسم الحالي
عبر حسام يوسف، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بالنادي الاهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس السوبر المصري، مؤكدًا أن اللقب جاءت نتيجة مجهود كبير وعمل رائع من جميع أفراد المنظومة.
وقال حسام إن الفريق كان الأكثر تركيزًا في المباراة، وكان لدينا الأفضلية في جميع أوقات اللقاء، الحمد لله على المكسب والتتويج بالكأس على حساب فريق الزمالك.
وأكد أن لاعبي الفريق سيطروا على المباراة منذ الشوط الأول وكانت لهم الأفضلية معظم الوقت، مما ساهم في حسم نتيجة اللقاء لصالحهم والتتويج بلقب البطولة.
وأوضح لاعب الفريق أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد البطولات والوقوف على منصات التتويج، وأن الفريق هدفه الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.