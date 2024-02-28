الأربعاء 28 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توفير 689 طن مواد غذائية ضمن قوافل أبواب الخير بالمنيا

قوافل أبواب الخير
قوافل أبواب الخير

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء ، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ،  ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن ، فى قرى ومراكز المحافظة .

 

 لافتا إلى أن قافلة " أبواب الخير " تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  ، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة ، استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المعظم ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، و ممثلي صندوق تحيا مصر ، و أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، وممثلي  مؤسسة مصر الخير ، والجمعية الشرعية بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ ، أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية ، لتحديد الأسر المستحقة ، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ، لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى ، والمناطق الأكثر احتياجا ، على مستوى مراكز المحافظة ، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر ، فى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية ، إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا ، والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

 

كما أشاد المحافظ  ، بالشراكة الفعالة بين مبادرة قوافل أبواب الخير ، و مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة ، لافتا ، إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة ، في توفير المواد الغذائية ، ووجبات الإفطار للصائمين ، حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

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