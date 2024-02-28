توفير 689 طن مواد غذائية ضمن قوافل أبواب الخير بالمنيا

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الثلاثاء ، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو ٦٨٩ طن من المواد الغذائية الجافة ، ليتم توزيعها على ٢٨٠ ألف مواطن ، فى قرى ومراكز المحافظة .

لافتا إلى أن قافلة " أبواب الخير " تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة ، استعدادًا لإستقبال شهر رمضان المعظم ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك ، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، و ممثلي صندوق تحيا مصر ، و أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، وممثلي مؤسسة مصر الخير ، والجمعية الشرعية بالمحافظة.

وأكد المحافظ ، أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية ، لتحديد الأسر المستحقة ، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ، لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى ، والمناطق الأكثر احتياجا ، على مستوى مراكز المحافظة ، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر ، فى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية ، إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا ، والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ ، بالشراكة الفعالة بين مبادرة قوافل أبواب الخير ، و مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة ، لافتا ، إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة ، في توفير المواد الغذائية ، ووجبات الإفطار للصائمين ، حتى نهاية شهر رمضان المعظم.