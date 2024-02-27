تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم وموقفه من مواجهة يانج أفريكانز

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبارة عن إجهاد عام في منطقة الحوض.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجهاز الطبي سوف يفحص عبدالمنعم بشكل كامل غدٍ، من أجل الاطمئنان عليه، ولكن الإصابة لن تعيق اللاعب عن المشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "عبدالمنعم سوف يكون جاهز للمشاركة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة الزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية".