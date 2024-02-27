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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم وموقفه من مواجهة يانج أفريكانز

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبارة عن إجهاد عام في منطقة الحوض.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجهاز الطبي سوف يفحص عبدالمنعم بشكل كامل غدٍ، من أجل الاطمئنان عليه، ولكن الإصابة لن تعيق اللاعب عن المشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "عبدالمنعم سوف يكون جاهز للمشاركة أمام يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة الزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية".

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