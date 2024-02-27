وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي برودكوم وإريكسون وهواوى ومايكروسوفت فرص التعاون والاستثمار

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع هوك تان الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة "برودكوم" Broadcom وعدد من قيادات الشركة العالمية المتخصصة فى مجال حلول برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية؛ على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة؛ حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمال شركة "فى إم وير" VMware بمصر.



كانت شركة "برودكوم" Broadcom قد استحوذت على شركة "فى إم وير" VMware الرائدة فى مجال توفير الخدمات السحابية فى نوفمبر الماضي.

أوضح الدكتور عمرو طلعت المقومات التنافسية لمصر فى صناعة التعهيد والتى من أبرزها توافر قاعدة عريضة من الكفاءات المتخصصة فى تقديم خدمات التعهيد؛ مشيرا إلى تنوع مراكز الخدمات العالمية التى تقيمها الشركات فى مصر لتصدير خدماتها لعملائها فى مختلف الأسواق حول العالم والتى تشمل مجالات مختلفة وتصل إلى التخصصات الأكثر تعمقا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على مجالات البحث والتطوير وتصميم الالكترونيات.

وخلال اللقاء أبدى مسئولو الشركة رغبتهم فى توسيع حجم أعمال مركز شركة "فى إم وير" VMware بمصر لخدمة عملائها على المستوى الإقليمي، كما أشاد مسئولو الشركة بكفاءة الكوادر المصرية العاملة بمركز شركة "فى إم وير" VMware فى مصر.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع فادى فرعون نائب أول رئيس شركة "إريكسون"Ericsson ورئيس الشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لبحث تعزيز التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتعهيد.

واستعرض مسئولو الشركة خلال اللقاء أحدث الحلول والخدمات التى تقدمها وكذلك رؤيتها وأنشطة أعمالها بمصر، وكذلك جهود الشركة فى بناء قدرات الشباب والفتيات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم فى دفع جهود التحول الرقمى بمصر وتلبية متطلبات شركة اريكسون والشركات العالمية فى المجالات ذات الصلة.



وناقش اللقاء الفرص التى تتيحها تقنيات الجيل الخامس، وسبل التعاون فى تطوير خارطة طريق طويلة المدى لمرحلة ما بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس، بالإضافة إلى التعاون فى تنفيذ مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد من خلال مراكز إريكسون بمصر بما فى ذلك مركز اريكسون للذكاء الاصطناعى فى مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل.

حضر اللقاء المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، كما حضر من جانب الشركة هاكان سيرفيل نائب الرئيس ورئيس قسم العملاء فى السعودية ومصر، وشفيق طرابلسى نائب الرئيس ورئيس الشبكات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولاكى لا ريشا نائب الرئيس ورئيس البرمجيات السحابية والخدمات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وروبرت كوندون كبير مديرى الاستشارات الحكومية والسياسية فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى شيما رئيس الاستشارات الحكومية والسياسية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأحمد شرقاوى مدير الشركة فى مصر.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع جاكلين شى نائب رئيس شركة هواوى Huawei للخدمات السحابية التوسع فى استثمارات الشركة بمصر وتعزيز التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس وبناء القدرات الرقمية والبنية التحتية الرقمية. بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وتيرى هى رئيس شركة هواوى لمنطقة شمال ووسط وغرب أفريقيا، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

كما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع يوسف خالدى نائب رئيس شؤون شبكة أزور السحابية للمشغلين لدى شركة مايكروسوفت Microsoft ؛ حيث تم مناقشة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية فى الذكاء الاصطناعى؛ بحضور باسو سلسيدو نائب رئيس الشركة للمؤسسات والاتصالات، وميرنا عارف مدير مايكروسوفت مصر.

حضر اللقاءات سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور مدينة برشلونة بأسبانيا للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع مسئولين حكوميين وعدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولى منظمات دولية بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.