الأهلي يخطر سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند عودة محمد شكري بنهاية الموسم

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قرر تفعيل بند عودة محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد.

إقرأ أيضًا..

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عقد اللاعب ينص أنه في الموسم الأول حال رغبة الأهلي عودته يتم دفع مبلغ 7 ملايين جنيه، ومع الموسم الثاني يتم دفع مبلغ 9 ملايين جنيه".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بالفعل بتفعيل بند عودة اللاعب مع نهاية الموسم الجاري، وسداد مبلغ 9 ملايين جنيه، واللاعب يعود بشكل نهائي إلى القلعة الحمراء".