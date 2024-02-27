الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يخطر سيراميكا كليوباترا بتفعيل بند عودة محمد شكري بنهاية الموسم

محمد شكري
محمد شكري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قرر تفعيل بند عودة محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، بالموسم الجديد.

إقرأ أيضًا..

txt

خالد بيبو: الأهلي حقق مكاسب بالجملة بعد الفوز على البلدية

txt

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلاً لسوبر الطائرة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عقد اللاعب ينص أنه في الموسم الأول حال رغبة الأهلي عودته يتم دفع مبلغ 7 ملايين جنيه، ومع الموسم الثاني يتم دفع مبلغ 9 ملايين جنيه".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي أخطر نادي سيراميكا كليوباترا بالفعل بتفعيل بند عودة اللاعب مع نهاية الموسم الجاري، وسداد مبلغ 9 ملايين جنيه، واللاعب يعود بشكل نهائي إلى القلعة الحمراء".

مواد متعلقة

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلاً لسوبر الطائرة

سيدات سلة الأهلي يهزمن هليوبوليس في دوري السوبر

وسام أبو علي: هتافات جماهير الأهلي تشعرني بالفخر

الأهلي يتفوق على بلدية المحلة بثلاثية مستحقة في الشوط الأول

بث مباشر .. مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري

الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة لاعبه الخطيرة

تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ محمد عبد المنعم "التمديد أو البيع"
الجريدة الورقية