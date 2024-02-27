خالد بيبو: الأهلي حقق مكاسب بالجملة بعد الفوز على البلدية
عبر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بلدية المحلة في بطولة الدوري، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.
وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على البلدية بعد تسجيل 5 أهداف والحصول على 3 نقاط مهمة عقب العودة من غانا، وكذلك نجاح وسام أبو علي في افتتاح سجله التهديفي مع النادي.
وأشار إلى أن جمهور الأهلي هو رقم 1 والجميع يعمل من أجل الفوز لإسعاده، وأن الدعم الذي يقدمه للفريق يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما يمكن، وهو خط الدفاع الأول في كل الأوقات.
وأضاف بيبو أن اللاعبين على قلب رجل واحد ومن أجل هدف محدد وهو حصد البطولات وكتابة التاريخ، وأن الأجيال كلها تتوارث هذه الروح التي تميز النادي وتضعه في مكانة مختلفة، وأن كل لاعب ينضم للفريق لا يشعر بالغربة ويعيش أجواء مثالية تساعده على التألق.
وشدد على أن الجهاز الفني سوف يستعد بصورة مميزة لمباراة يانج أفريكانز، وأن الأهلي دائمًا ما ينافس بقوة على كل البطولات رغم الضغوط الشديدة.