خالد بيبو: الأهلي حقق مكاسب بالجملة بعد الفوز على البلدية

عبر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بلدية المحلة ‏في بطولة الدوري، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال المباراة.‏

وأوضح أن الفريق حقق مكاسب عديدة بالفوز على البلدية بعد تسجيل 5 أهداف والحصول على 3 نقاط ‏مهمة عقب العودة من غانا، وكذلك نجاح وسام أبو علي في افتتاح سجله التهديفي مع النادي.‏

وأشار إلى أن جمهور الأهلي هو رقم 1 والجميع يعمل من أجل الفوز لإسعاده، وأن الدعم الذي يقدمه ‏للفريق يمثل حافزًا كبيرًا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما يمكن، وهو خط الدفاع الأول في كل الأوقات.‏

وأضاف بيبو أن اللاعبين على قلب رجل واحد ومن أجل هدف محدد وهو حصد البطولات وكتابة ‏التاريخ، وأن الأجيال كلها تتوارث هذه الروح التي تميز النادي وتضعه في مكانة مختلفة، وأن كل لاعب ‏ينضم للفريق لا يشعر بالغربة ويعيش أجواء مثالية تساعده على التألق.‏

وشدد على أن الجهاز الفني سوف يستعد بصورة مميزة لمباراة يانج أفريكانز، وأن الأهلي دائمًا ما ينافس ‏بقوة على كل البطولات رغم الضغوط الشديدة.‏

