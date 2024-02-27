الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلاً لسوبر الطائرة
توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.
وانهى الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 حيث بدأ بالفوز في الشوط الاول بنتيجة 25-23، قبل أن يعدل الزمالك الكفة ويفوز بالشوط الثاني بنتيجة 33-31.
وفي الشوط الثالث فاز الأهلي بنتيجة 25-20، قبل أن يحسم المباراة تماماً بالشوط الرابع الذي إنتهى بنتيجة 25-22.
وكان «رجال طائرة الأهلي» قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بعد أن تخطى فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في دور قبل النهائي للبطولة.
وعقب نهاية المباراة تسلم اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري كأس البطولة، الذي استحقوا الفوز به عن جدارة.