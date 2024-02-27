مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

لقى سائق ميكروباص وآخر مصرعهما، جراء وقوع حادث تصادم ، بطريق تلة بمركز ومدينة المنيا، وأصيب 4 آخرين، وتم تحويلهما لمستشفى المنيا العام.

كان مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل ، بطريق تلة مركز المنيا، واسفر الحادث عن مصرع السائق واخر واصابة 4 آخرين.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية لمركز شرطة المنيا وسيارات الإسعاف لموقع الحادث ، وبالمعاينة والفحص ، تبين ان سيارة ميكروباص اصطدمت بتروسيكل نتيجة السرعة الزائدة ، وتم نقلهما لمستشتفى المنيا العام ، وتفى بالحادث كل من ، حمدى جمال نجيب 25 سنة ، ومقيم بقرية تلة ، طة احمد محمد 25 سنة، فيما اصيب كل من ، عمر خليل قطب 42 سنة، سائق ميكروباص ، ويقيم بعزبة بدوي ، جمال فوزي محمد 52 سنة عامل ، ويقيم بتله ، خالد قطب عبد الجابر 27 سنة ، ويقيم بقرية تلة ، حمدى جمال نجيب 24 سنة ويقيم بقرية تلة.

وعلى الفور انتدبت النيابة العامة ، مفتش صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين ، فقد افاد تقرير الدكتور هانى اسحق شحاته مفتش صحة المنيا، ان الوفيات بهما كسر بالجمجة ، ونزيف بالمخ وكسر بالفقرات فلفظوا انفاسهما الأخيرة، ولاتوجد شبهه جنائية بالوفاة.

وأمرت النيابة العامة ، بتصريح دفن الجثتان ، لعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة ، بناءا على تقرير مفتش الصحة والتحريات الأولية لمباحث المركز، وتسليمهما لأهليتهما ، كما تم التحفظ علي الميكروباص والتروسيكل ، بمعرفة مركز الشرطة والمرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .