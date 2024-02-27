طبيبة تكشف مزايا شرب الماء الدافئ

قالت أخصائية الغدد الصماء ديليارا ليبيديفا، إن واحدة من مزايا الماء الدافئ المستخدم هي تقليل لزوجة الدم، لذا يجب الحرص على شرب الماء الدافئ بشكل دائم.

فوائد الماء الدافي

جاءت ثقافة شرب الماء الدافئ إلينا من الصينيين وهناك، يعتاد السكان المحليون على شرب المياه بهذا الشكل منذ الطفولة المبكرة.

وكشفت الطبيبة في قناة برقية أن الماء الدافئ أو الساخن (غير الحارق) له العديد من الفوائد الصحية.

على وجه الخصوص، أشارت ديليارا ليبيديفا إلى أن استخدام الماء الدافئ يساهم في تأثير فقدان الوزن.

أوصت الطبيبة بشرب كوب من الماء ونصف ساعة قبل الوجبات للتخلص من الوزن الزائد - هذه العادة تساعد على تناول كميات أقل من الطعام.

يجعل الماء الدافيء أيضًا الدم أقل لزوجة، مما يقلل من الحمل الذي يجب أن يعمل به القلب، وبالإضافة إلى ذلك يحسن عملية التمثيل الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحفيز إنتاج الصفراء، ونتيجة لذلك يعمل الجهاز الهضمي بشكل أكثر فعالية، وكذلك يتم تنشيط نظام إزالة السموم الطبيعي للجسم، كما إنه مع إضافته إلى عصير الليمون يحسن البشرة ويمنع التورم.