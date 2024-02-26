استشاري تغذية يحذر: شرب الماء خلال الفطار في رمضان كارثة (فيديو)

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية الصحية، إن أي شخص سليم لا يعاني من أي مرض يمكنه تناول أي طعام خلال وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك.

وحذر فهمي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، من تناول الأطعمة المقلية خلال وجبة السحور لتجنب الإصابة بالعطش، وقال إن الوجبة المثالية هي "الفول والخبز البلدي والسلطة واللبن والبيض".

وأكد أن تناول الزبادي أثناء السحور مهم لمرضى القولون والمستقيم وأن عليهم اتباع نظام غذائي صحي بعدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الليل، وأن تنظيم أوقات الوجبات يساعد على إنقاص الوزن ويزيد من معدل حرق الدهون.

وأشار إلى أنه يجب عدم ممارسة الرياضة أو المشي أو الجري في أي وقت خلال شهر رمضان، موضحًا أن الوقت المثالي للذهاب إلى النادي الرياضي هو قبل الإفطار بنصف ساعة أو بعده بساعتين.

شرب الماء

وتابع: "الشاي والقهوة مدران للبول وينبغي شربهما بعد ساعتين من الإفطار وقبل السحور بثلاث ساعات، مردفا “لا يُنصح بشرب الماء أثناء تناول الطعام، فهو يفرز العصارة المعدية ويمكن أن يسبب ضرراً للأمعاء، ولا ينبغي أن يكون الطعام بنكهة السوائل”.

وقدم بعض النصائح حول الأكل الصحي خلال شهر رمضان المبارك 2024 لتجنب مشاكل القولون والجهاز الهضمي، قائلًا إن الكثير من الأشخاص معرضون للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية نتيجة تناول الكثير من الأطعمة والمشروبات في رمضان بعد الصيام.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أنه يمكن الإفطار في رمضان بكوب من الشاي أو القهوة، وأنه لا ينبغي للمدخنين الإفطار على سيجارة: "في رمضان، إذا لم تكن هناك مشاكل صحية، فلا مشكلة في الإفطار على كوب من الشاي أو القهوة، ولكن من الصعب جداً الإفطار على سيجارة".

وتابع: “قبل أن يتمكن المرء من الصيام، يجب أن يفطر، يمكن للمرء أن يفطر بالتمر أو الحساء أو السافويت أو العصير، ويجب أن يبدأ الصيام بعد 20 دقيقة على الأقل، ويُنصح بعدم الإفطار بالمشروبات المرة، لأن ذلك ضروري لنشاط المخ”.

وقدم الدكتور عماد الدين فهمي نصيحة حول نوع الطعام: “اقتصر على نوع واحد من البروتينات، مثل الدجاج أو اللحم أو البيض أو التونة، وأكثر من تناول السلطات والنشويات والخضروات المفتوحة”.

وقال: “أي بروتين أو كربوهيدرات جيدة، ولكن يجب تناول نوع واحد فقط، أي نوع من الخضروات أو السلطة”، وختم بالقول: امنح معدتك بعض الوقت للهضم بعد الإفطار، وإذا تناولت الحلويات فافعل ذلك بعد ساعتين من الإفطار.