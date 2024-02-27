مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على انخفاض

أقفل مؤشر الأسهم البحرينة العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2.043.22 نقطة بانخفاض وقدره 11.00 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.86 نقطة بانخفاض وقدره 1.61 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينية نحو مليونًا و28 ألفًا و971 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 432 ألفًا و840 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.



مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية



أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع بمقدار 47.800 نقطة، أي بنسبة 0.460 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و496.940 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 282 مليونا و427 ألفا و198 سهما، بقيمة 716 مليونا و512 ألفا و290.781 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و991 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول في أسواق الأسهم القطرية نحو 604 مليارات و665 مليونا و263 ألفا و531.190 ريالا، قياسا بـ 600 مليار و671 مليونا و879 ألفا و884.040 ريالا، في الجلسة السابقة.