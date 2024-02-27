الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية في الأسهم الأمريكية  على ارتفاع خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين تقرير التضخم وبيانات اقتصادية أخرى ستؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة.

 

الأسهم الأمريكية

 

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 18.67 نقطة أو بنسبة ارتفاع بلغت 0.05% ليصل إلى مستوي 39087.90 نقطة.


وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز الذي يضم اكبر 500 شركة في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.10% ليصل إلى مستوي 5074.60 نقطة، بحسب الأسواق العربية.

 

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أسواق الأسهم الأمريكية 

 

الأسهم الأمريكية

 

وكذلك ارتفع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل إلى نحو 37.73 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.24% ليصل إلى مستوي 16013.98 نقطة.

 

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