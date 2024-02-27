مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع بمقدار 47.800 نقطة، أي بنسبة 0.460 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و496.940 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 282 مليونا و427 ألفا و198 سهما، بقيمة 716 مليونا و512 ألفا و290.781 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و991 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول في أسواق الأسهم القطرية نحو 604 مليارات و665 مليونا و263 ألفا و531.190 ريالا، قياسا بـ 600 مليار و671 مليونا و879 ألفا و884.040 ريالا، في الجلسة السابقة.

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 69.79 نقطة، ليقفل عند مستوى 12601.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 462 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وأنابيب السعودية، وباتك، وشمس، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أميانتيت، ومكة، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم، وسيرا الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و5.24%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وجمجوم فارما، وأنابيب السعودية، وأمريكانا، وأكوا باور هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 661.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 26254.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 92.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة ملايين سهم.