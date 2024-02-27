كولر: ننتظر حضور جماهيرنا في المباريات المقبلة

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة وتسجيل خمسة أهداف في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وتطرق المدير الفني للحديث عن الحضور الجماهيري، مؤكدًا أن جماهير الأهلي بالملايين، ومن المهم بالنسبة للاعبين ولكرة القدم في مصر أن يكون هناك حضور جماهيري داخل الاستاد والتواجد في جميع المباريات لدعم الفريق.

وأشاد كولر بالمستوى الذي قدمه وسام أبو علي وجميع اللاعبين بشكل عام، موضحًا أنه تابع اللاعب بشكل شخصي قبل التعاقد معه، ويعرف قدراته وأنه لاعب شرس ومقاتل، ولكن تعرض للإصابة بعد انضمامه للأهلي، ومع الوقت سيكون قادرًا على المشاركة لمدة ٩٠ دقيقة.

وقال المدير الفني: ينتظرنا ضغط كبير في المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وسنعمل على اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لإكمال الموسم، ومتفهم جدا حماس أي لاعب للمشاركة في كل المباريات، وأثق في جميع عناصر الفريق.

