الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 18-10، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 32-21.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

