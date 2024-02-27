الثلاثاء 27 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يهزم هليوبوليس في دوري اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس بالشروق، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 18-10، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 32-21.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 31-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.
 

مواد متعلقة

بعد قليل .. يد الأهلي ضيفًا على هليوبوليس بدوري المحترفين

يد الأهلي يواجه هليوبوليس فى بطولة الدوري

سيدات يد الأهلي يواجهن سموحة فى الدوري

ناشئات يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري الجمهورية

سيدات يد الزمالك يهزمن البنك الأهلي في الدوري

سيدات يد الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائي كأس مصر

نجم يد الأهلي : ستعدون بقوة لمواجهة الزمالك في كأس السوبر
الجريدة الورقية