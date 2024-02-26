لميس الحديدي تعلق على استقالة حكومة أشتية: ترتيبات سياسية وإدارية لمستقبل فلسطين

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن التقدم في القضية الفلسطينية يتسارع في ظل ما يقال عن أن حكومة الدكتور محمد أشتية استقالة للمضي قدما في الترتيبات السياسية والإدارية لما بعد الحرب.

ووجهت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "أون تي في" الشكر لحكومة الدكتور أشتية على صمودها خلال الأشهر الأربعة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، موضحة: "لقد تحدت حكومة الدكتور أشتية أصعب المواقف وصمدت في الأشهر الصعبة التي مرت بها الحرب منذ السابع من أكتوبر".

وتابعت:" لقد واجهت حكومة الدكتور أشتية أصعب المواقف بشجاعة كبيرة، وتجاوزت أشهر الحرب الصعبة وبذلت قصارى جهدها في الأوقات الصعبة والحرجة".

وأشارت إلى أن الأنباء التي تحدثت عن أن الحكومة المقبلة ستكون "تكنوقراط" وليست فصيلية، "وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات تتجه إلى الدوحة بعد القاهرة وباريس، وقد يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان".

وأشار الحديدي إلى أن التوتر بين قوات الاحتلال وحزب الله قد تصاعد، وللمرة الثانية منذ بدء الحرب، تم استهداف مناطق خارج جنوب لبنان، وخاصة مدينة بعلبك شرقا.