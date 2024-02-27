لسد جوع الشتاء.. أسهل طريقة لتحضير بسكويت العشر دقائق في السهرة

يزداد الشعور بالجوع والرغبة في تناول المزيد من الطعام،مع برودة الطقس خلال فصل الشتاء، ما يتسبب في حيرة الأمهات كل ليلة مع أبنائهم لتلبية رغباتهم من خلال تقديم الوجبات الخفيفة واللذيذة أيضًا لسد جوعهم المتكرر.

بسكويت العشر دقائق

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل طريقة لتحضير بسكويت العشر دقائق لسهرة سعيدة مع أسرتك

بسكويت العشر دقائق

مقادير بسكويت العشر دقائق

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب زبدة

3 ملاعق كبيرة حليب

بسكويت العشر دقائق

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

وضع الدقيق، والبيكنج باودر، والسكر، والزبدة في وعاء، ثم فرك المكونات باليد جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

إضافة الحليب، وفرك الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

فرد العجينة بواسطة النشابة بسماكة 0.5 سم بين ورقتين زبدة.

تقطيع العجينة إلى دوائر متساوية بواسطة كوب متوسط الحجم.

تبطين صينية خبز بورق الزبدة، وتوزيع دوائر العجينة عليها.

بسكويت العشر دقائق

عمل ثقوباً على وجه العجينة لتزيينها.

تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

وضع الصينية إلى الفرن لحوالي 10-15 دقيقة حتى يستوي البسكويت ويتحمر.

تقديم البسكويت بدرجة حرارة الغرفة وتناوله بألف هنا وشفا.