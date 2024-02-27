يضبط مستوى السكر في الدم.. 6 خطوات بسيطة لتحضير سوشي بالسلمون

السوشي من أفضل الوجبات الصحية التي يعشق الكثيرون تناولها، فهي تحتوي على بروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى مزيج رائع من الفيتامينات والمعادن، هذا بالإضافة إلى الأرز الأبيض الذي يمد الجسم بالكربوهيدرات والطاقة التي يحتاجها، مع الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

سوشي بالسلمون

وفي هذا الصدد، نقدم لمحبي المأكولات البحرية أسهل طريقة لتحضير وصفة سوشي بالسلمون، للإستمتاع بتناولها على وجبة الغذاء أو العشاء، والإستفادة منها صحيًا..

سوشي بالسلمون

مقادير تحضير سوشي بالسلمون

300 جم أرز

قطعة سلمون

ورقة نوري

حبة أفوكادو

سوشي بالسلمون

طريقة تحضير سوشي بالسلمون

تقطّيع الأفوكادو إلى شرائح رفيعة ووضعه جانباً.

سلق الأرز في الماء حتى يستوي تمامًا.

فرد ورق النوري على ورق نايلون غير لاصق ثم توزيع الأرز على الوجه بتأّن.

تصفية السلمون وشرائح الأفوكادو في الوسط.

لف الورق على شكل رول بإحكام ثم إزالة ورق النايلون وتقطيع السوشي إلى رولات صغيرة الحجم.

تقديم سوشي بالسلمون بألف هنا وشفا.