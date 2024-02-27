أسامة كمال: مستشفيات غزة تحولت لمقبرة والعالم يعاني من إزدواجية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن صحيفة "واشنطن بوست" ردت كافة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة وكذبتها وتشدد على أن تل أبيب على يقين بأن يحيى السنوار لا يزال داخل أنفاق خان يونس في قطاع غزة، منوهًا بأن العالم يعاني من إزدواجية ولا يرغب في رؤية ما يحدث في قطاع غزة.

وشدد "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن هناك عدد من الأكاذيب التي تأتي على لسان مسؤولين في إسرائيل، موضحًا أن بأن معظم أو كل كلامه كذب وغير صحيح، متابعًا: "إسرائيل طلعت فاكرة أن في محكمة عدل وأن المهلة خلصت امبارح وبعتت تقرير بأنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في الحرب"، مشيرًا إلى أن إسرائيل أضافت "العدل الدولية" لقائمة المؤسسات التي قررت أن "تدهسها" بالدبابات وتصفيها بالرصاص.

وأوضح أنه يجب أن يعرف العالم ومحكمة العدل الدولية أنه لم يعد هناك منطقة سليمة في قطاع غزة، وإسرائيل لاتريد مكان واحد في قطاع غزة سليم، مشددًا على أن مستشفيات غزة تحولت لمقبرة لدفن الشهداء وسيارات الإسعاف تم قصفها وتدميرها برصاص الاحتلال، وعدد كبير من الممرضين والأطباء شهداء الآن باستهداف صريح من الاحتلال لهم.

ونوه بأن الآلة الإعلامية كانت مستهدفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستشهد 130 صحفي وإعلامي، واعتقل 10 وهي حصيلة مرعبة، وإسرائيل جاوزت إجرام كل الحروب وبالأخص الحرب العالمية.