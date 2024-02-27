الأمين العام للناتو يعين متحدثة رسمية جديدة باللغة العربية

عين الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس شتولتنبرج، متحدثة رسمية جديدة باسم الحلف هي البريطانية فرح دخل الله، على أن تبدأ في تولي مسئولياتها بحلول مارس المقبل.

وأعرب الأمين العام، في بيان صادر عن الحلف، عن ترحيبه بتعيين فرح دخل الله، التي تكون اللغة العربية لغتها الأم، بصفتها المتحدثة الرسمية القادمة لحلف شمال الأطلسي، مضيفا أن التواصل الواضح في التوقيت المناسب، بجانب المشاركة مع وسائل الإعلام، صارت أمور أهم من أي وقت مضى، في عالم أكثر خطورة.

وأضاف البيان أن فرح تتمتع بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما يشمل الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة وشركة أسترازينيكا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الإعلامية. وقد خلفت أوانا لونجيسكو، التي شغلت منصب المتحدث الرسمي في الفترة من 2010 إلى 2023، والتي كانت أول شخص مولود في الكتلة السوفيتية السابقة يتم تعيينه في هذا المنصب.

وشغلت فرح سابقًا منصب مديرة الاتصالات في منظمة الصحة العالمية بين عامي 2017 و2021. وقبل ذلك، عملت متحدثة باللغة العربية لوزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016.

وحصلت فرح على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كامبريدج البريطانية، ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من كلية لندن للاقتصاد، كما سبق لها أن درست الفنون السمعية والبصرية في جامعة القديس يوسف في بيروت.