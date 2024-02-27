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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع اليوم الثلاثاء

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-2-2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 69.79 نقطة، ليقفل عند مستوى 12601.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليار ريال.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 462 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أفالون فارما، وأنابيب السعودية، وباتك، وشمس، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: أميانتيت، ومكة، وتكافل الراجحي، والوطنية للتعليم، وسيرا الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و5.24%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وجمجوم فارما، وأنابيب السعودية، وأمريكانا، وأكوا باور هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 661.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 26254.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 92.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ثلاثة ملايين سهم.

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