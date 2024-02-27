رمضان 2024.. هل ينجو "المعلم" مصطفى شعبان من مشهد "مطاردات"

روجت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it عبر فيس بوك، لمسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث طرحت برومو جديد للعمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مصطفى شعبان ومحمود الليثي

وظهر مصطفى شعبان برفقة الفنان محمود الليثي فى مشهد مطاردة مع بعض الأشخاص بالسيارات، بينما يظهر فيها بعد انقلاب إحدى السيارات، في تشويق ما إذا كانت تلك السيارة هي التي كان يستقلها ام الأشخاص الآخرون.

وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it عبر فيس بوك قائلة: “المعلم أجدع صاحب تلاقيه، وأصعب عدو تعاديه”.

مصطفى شعبان

ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.

قصة المعلم

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها

أبطال المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكانت آخر أعمال النجم مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

بابا المجال

وكان حقق النجم مصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا المجال" مع سوسن بدر، رياض الخولي، نسرين أمين، باسم سمرة، جومانا مراد وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.