فايد يقود فريق رفع أثار مياه الأمطار من شوارع وميادين زفتى

رفع مياه الامطار بشوارع وميادين زفتى

عقب هطول موجة من الأمطار على مدينة زفتى بمحافظة الغربية وعدد من مدن المحافظة قام رؤساء المدن فور انتهاء موجة الأمطار بمتابعة عمليات رفع أثاره من الشوارع والميادين بمتابعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية من خلال مركز التحكم والمتابعة بغرفة عمليات الديوان

وقام ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي بقيادة فريق من عمال جهاز النظافة لتنفيذ أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة حتى لا تتأثر الطرق وحركة المرور

كما قام رؤساء المدن بالمحافظة برفع المياة من منازل الكبارى وأسفل الأنفاق وفق خطة الطوارئ المعتمدة بالاستعانة بسيارات جهاز النظافة وشركة المياة