التموين تضبط مصنع معسل دون ترخيص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط مصنع معسل بدون ترخيص تحت بير السلم، بمحافظة الفيوم، يقلد علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى، ويستخدم جزور أشجار ومخلفات عسل المولاس في التصنيع.

ضبط مصنع معسل بالفيوم تحت بير السلم

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم ضبط 200 دخان معسل معبأه وفارغة وعسل المولاس وجزور الأشجار المستخدمة على أنها تبع دخان.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم ضخ 67 ألف و700 طنًا من السكر واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية، بكافة المعارض المقامة على مستوي الجمهورية، وتتوزع تلك الكميات كالتالي: 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.