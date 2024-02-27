إعلان أسماء الفائزات في حفل البرنامج التدريبي فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم في " حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات بمعايير دولية " الذي يأتي فى إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة "لوسافر مصر " لصناعة الخمائر ، في تنفيذ تدريب على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية لعدد ٤٦ متدربة.

صناعة الخمائر

وشهد اللقاء حضور كل من مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة والمهندس وليد ناصف مدير عام شركة "لو سافر مصر" لصناعه الخمائر و محمد الابيض رئيس القطاع التجارى لشركة "لو سافر مصر" .

قالت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن التدريب يساعد العديد من السيدات علي تعلم حرفة جديدة تكون نواة لمشروع صغير يدر عليهن وعلي أسرهن دخل ويساعدهم علي تخطي الصعوبات الحياتية .

وثمنت الدكتورة مايا مرسى جهود فرع المجلس بالجيزة والتجربة المتميزة للمطبخ حيث أنه كان نواة لتنفيذ نفس التجربة بالمحافظات حيث أن المجلس لديه الان أكثر من ٥٠ مطبخ" المصرية" على مستوى محافظات الجمهورية والذي تضمن العديد من الصناعات المتميزة والتى على رأسها صناعة الشوكولاته والمخبوزات وأشهر المأكولات المتنوعة

وأكدت مي محمود على أهمية التعاون المثمر مع القطاع الخاص من اجل استفادة اكبر عدد من السيدات معربة على استمرار التعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة وشركة " لو سافر مصر "

وفى نهاية اللقاء قدم المهندس وليد ناصف مدير عام شركة "لو سافر مصر" لصناعه الخمائر درع الشركة الدكتورة مايا مرسى وتم التقاط الصور التذكارية للمشاركين والفائزات بالاختبار

وقد تم إعلان الفائزات فى المسابقة وهم ولاء محمد. ومنيرة محمد ومها محمد من الجمهورية العربية السورية و ابتسام احمد من الجمهورية اليمنية وورود من السودان

يذكر ان التدريب كان قد شهد تقسيم المتدربات علي أربع مجموعات ٣ مجموعات من المصريات و والمجموعة الرابعه من الوافدات من دول عربية شقيقة

وتضمنت الورشة التدريبية التدريب علي صناعة المخبوزات بمطبخ المجلس القومي للمرأة بفرع الجيزة لمدة ثلاث أسابيع تضمن يوما أسبوعيا التدريب علي ريادة الأعمال .