ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني يبحثان تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور المملكة حاليا، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) - حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جانبه، أعرب الرئيس زيلينسكي عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والوفد المرافق له قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وقال زيلينسكي - لدى وصوله - إن زيارته تأتي لمواصلة الحوار مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمناقشة تنفيذ قمة السلام الأولى.. مضيفا "نقترب من عقد قمة السلام الأولى ونعتمد على الدعم المستمر من السعودية".