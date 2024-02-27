الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كريم فؤاد يضاعف تقدم الأهلي على بلدية المحلة

كريم فؤاد
كريم فؤاد

ضاعف النادي الأهلي تقدمه على بلدية المحلة ، بعد أن سجل كريم فؤاد ثاني أهداف الأحمر في المواجهة الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 14 لتصبح تقدم الأهلي بثنائية من دون رد.
 

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تشكيل بلدية المحلة أمام الأهلي في لقاء الدوري


ويخوض الأهلي  اللقاء بتشكيل لاعبين على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال.
خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

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