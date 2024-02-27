الزمالك يجهز شكوي للفيفا بسبب هروب ثنائي الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التقدم بشكوى إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحفاظ على حق الرعاية هروب ثنائي فريق الناشئين بالنادي ياسين عمرو ويوسف فرج مواليد 2008 رغم أنهما مقيدان ضمن صفوف فرق الناشئين .

ويجري مجلس الزمالك حاليا تحقيقا لمعرفة من المتسبب ف سفر اللاعبين على أن تتم معاقبة المخطئ في واقعة هروب واختفاء الثنائي، وستجري محاسبته، وتوقيع عقوبة مشددة عليه إذا كان من داخل النادي أو أحد العاملين بقطاعات الناشئين.

يذكر أن ياسين عمرو، كان مقيدا في القطاع الموسم قبل الماضي، ولم يلعب سوى 10 دقائق في 5 مباريات، ورغم ذلك تم قيده بالموسم الجاري وانقطع عن التدريبات، ولا أحد يعلم عنه أي شيء كما أن يوسف فرج ، هو الآخر مقيد في القطاع، وانقطع عن التدريبات، ولم يبلغ النادي بأي شيء.

وانتقل ياسين عمرو، ناشئ الزمالك، إلى فريق جيل فيسنتي البرتغالي، لمدة 3 مواسم، وانتقل يوسف فرج إلى الدوري البرتغالي، ضمن صفوف فريق نادي ليتشويس، وشارك خلال الايام الأخيرة فى مباراة كاملة مع ناديه الجديد.